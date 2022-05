Stasera Italia, Tommaso Labate critica le spinte anti-Draghi di Giuseppe Conte ed esulta per il colpo di fortuna

12 maggio 2022 a

Tommaso Labate è tra gli ospiti dell’edizione del 12 maggio di Stasera Italia, talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Nel programma tv si discute dei siluri lanciati da Giuseppe Conte a Mario Draghi, con il giornalista del Corriere della Sera che non è molto tenero con l’ex presidente del Consiglio, gongolando per un colpo di fortuna che ha baciato l’Italia: “Conte sostiene che questo governo è nato perché c’era un’emergenza, ma andava bene e sarebbe suonata molto meglio se Conte avesse detto che ci trovavamo in una condizione di emergenza pandemica finita e lui diceva di fare le elezioni ora che l’emergenza Covid era finita. Ma se ad un’emergenza subentra un’altra emergenza il governo che c’era per l’emergenza è quasi una condizione favorevole. Anche perché in una situazione molto frammentata come quella italiana, è stata colpo di fortuna avere un presidente del Consiglio che guida una maggioranza con tutti dentro, non voglio personalizzarla su Mario Draghi. Diciamo che - conclude con un paradosso Labate - le grandissime iatture della pandemia questa è forse l’unica cosa un po’ fortunata.

Giuseppe Conte torna a chiedere che Draghi riferisca in Parlamento.



