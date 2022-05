“Usa come il Terzo Reich”. L'accusa dei servizi segreti della Russia: propaganda come Joseph Goebbels

11 maggio 2022 a

“Le azioni del dipartimento di Stato Usa hanno molto in comune con le tradizioni del ministero della Propaganda del Terzo Reich e il suo capo, Joseph Goebbels”. L’accusa è arrivata dal capo dell’intelligence estera russa (Svr), Serghei Naryshkin, secondo il quale il dipartimento di Stato «ha raccomandato di diffondere fake news volte a disumanizzare la leadership politica e militare della Federazione russa».

Nel frattempo il capo dell’Agenzia di intelligence della difesa degli Stati Uniti, il tenente generale Scott Berrier, ha affermato che l’Ucraina ha ucciso tra “otto e dieci” generali russi durante il conflitto. Lo ha detto parlando al Comitato dei servizi armati del Senato: si tratta di un numero insolitamente alto per un esercito moderno che supera di gran lunga il numero di generali Usa morti durante 20 anni di conflitto in Afghanistan. Alcuni funzionari statunitensi, riporta la Cnn, hanno attribuito questa cifra atipicamente alta in parte al supporto di intelligence fornito dagli Stati Uniti, mentre secondo altri la spiegazione è che i generali russi sono costretti a operare molto più avanti nella zona di conflitto di quanto ci si aspetterebbe normalmente, per motivare le loro truppe.

