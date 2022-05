Sergej Lavrov abbatte Josep Borrell: “Cagnolino Usa, non fa diplomazia”

11 maggio 2022 a

a

a

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che l’Unione europea «non ha una politica estera» e che l’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione, Josep Borrell, «segue la posizione degli Stati Uniti». In visita in Algeria in occasione del 60 anniversario dell’instaurazione delle relazioni tra i due Paesi, per rinnovare la cooperazione militare e commerciale tra i due Paesi, Lavrov commentava la proposta di Borrell di sequestrare le riserve valutarie russe congelate per sostenere il costo della ricostruzione dell’Ucraina dopo la guerra.

"Non uscite più". Il lockdown in Corea del Nord: l'ordine inspiegabile di Kim Jong Un

«Borrell non deve dimenticare che il suo compito è la diplomazia e non è una posizione militare. Credo che in futuro questa posizione di capo della diplomazia dell’Ue sarà eliminata, sapendo che segue la posizione degli Stati Uniti», ha dichiarato. «Stiamo lavorando - ha continuato il fedelissimo di Vladimir Putin - per impedire che un mondo unipolare penetri nelle fondamenta dell’Onu». E facendo un confronto con la situazione in Afghanistan, ha sostenuto che gli Usa «hanno congelato l’accesso alla banca afghana ma non usano questi soldi per ricostruire l’Afghanistan, che è stato distrutto per le azioni della Nato».

Il generale italiano insiste contro Zelensky: "È chiaro cosa sta facendo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.