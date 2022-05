diMartedì, Angelo D'Orsi demolisce Mario Draghi: “Italia più guerrafondaia d'Europa, nessuna parole di pace”

10 maggio 2022 a

Che cosa è andato a fare Mario Draghi da Joe Biden? Giovanni Floris, conduttore del programma diMartedì che va in onda su La7, interpella lo storico Angelo D’Orsi sul viaggio oltreoceano del presidente del Consiglio italiano nel corso dell’edizione del 10 maggio: “Bisognerebbe chiederlo a lui che cosa è andato a fare. Mi pare che parole di pace dalla bocca di Draghi non le abbiamo sentite molto. Mi pare che sono le stesse parole che dice Biden, differenti accenti e differenti lingue, ma sono parole di guerra. È questa la cosa che preoccupa. Le parole di guerra sono continue da parte di Draghi, anche solo la volontà continua di indicare Vladimir Putin come il diavolo, il demonio, il male assoluto, un capo di governo non può fare così. Possiamo dirlo noi, ma non un capo di governo, serve un altro tipo di atteggiamento, che già ha avuto sbagliato con Erdogan chiamandolo dittatore. Anche nostri ministri hanno avuto questo atteggiamento…”.

“Io - sottolinea D’Orsi - seguano l’etica della responsabilità. Sono loro a guidarci, io posso dire cavolate e non faccio male a nessuno, ma un capo di governo non può parlare così. Oggi l’Italia è il paese più guerrafondaio dell’Europa, esclusa l’Inghilterra che non ne fa più parte”.

