“Grande minaccia per la sicurezza globale”. La Cina molla la Russia: cessate il fuoco in Ucraina

Il presidente francese Emmanuel Macron, con cui Xi Jinping, numero uno della Cina, si è congratulato per la sua rielezione il 24 aprile scorso, ha parlato della «situazione drammatica di fronte alla quale si trovano i civili a causa dell’aggressione russa». «I due capi di Stato hanno ricordato il loro impegno per il rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità dell’Ucraina - spiega un comunicato dell’Eliseo - e hanno concordato sull’urgenza di arrivare ad un cessate il fuoco. Vanno sostenuti tutti gli sforzi che vanno nel senso di un sostegno umanitario alla popolazione ucraina».

Xi e Macron hanno concordato di «rafforzare gli scambi a vari livelli» e di «sostenere Russia e Ucraina per ripristinare la pace attraverso il dialogo», riporta il Global Times. Si è trattato del primo colloquio dalla rielezione del presidente francese, uno scambio di vedute arrivato all’indomani della telefonata tra il leader cinese e il cancelliere tedesco Olaf Scholz e dell’incontro tra quest’ultimo e Macron a Berlino. Xi ha detto pure al presidente francese che occorre essere «vigili» in merito alla formazione di un «confronto tra blocchi», che «rappresenta una grande minaccia per la sicurezza globale». Lo riporta China Central Television, che aggiunge che entrambe le parti inoltre si sono dette d’accordo sulla via diplomatica come unica uscita dal conflitto in atto.

