Matteo Salvini spinge Mario Draghi: “Spero porti Joe Biden a toni più pacati”. È finito il tempo delle armi

Matteo Salvini si spende per la pace in Ucraina. All’evento per la campagna elettorale di Roberto Di Stefano, sindaco del centrodestra di Sesto San Giovanni, che si è ricandidato, ha presenziato anche il leader della Lega, che intercettato dai cronisti si è espresso sul viaggio di Mario Draghi negli Usa: “Spero che la missione americana di Draghi porti Biden a toni più pacati e moderati. Vorrei che si tornasse a parlare di pace e non solo di guerra e di armi. A me interessano i risultati e la Lega li sta portando a casa, la pace e il lavoro sono le nostre due priorità ed è incredibile come per qualche partito di sinistra parlare di pace sia sbagliato. Alla pace arriviamo con altra guerra e altre armi o costringendo Volodymyr Zelensky e VladimirPutin a dialogare? Io penso che il tempo delle armi sia finito”.

“Se ho sentito Giorgia Meloni? No - risponde Salvini dopo le tensioni delle ultime settimane all’interno del centrodestra - oggi è la Festa della mamma e ho sentito mia madre. Io comunque lavoro per il centrodestra unito, se mai è qualcun altro che da qualche parte va da solo. Ognuno però fa quello che vuole”.

