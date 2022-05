Armi nucleari Russia, la dichiarazione del portavoce di Mosca Zaitsev sulle conseguenze

06 maggio 2022 a

a

a

Il giorno numero 72 del conflitto in Ucraina, invasa dalla Russia il 24 febbraio scorso, arriva la dichiarazione netta di Mosca sull'uso delle armi nucleari. Parla il vicedirettore del Dipartimento dell'informazione e della stampa del ministero degli Esteri russo Aleksey Zaitsev al termine di un briefing a Mosca: "L'uso di armi nucleari da parte della Russia in Ucraina è impossibile, in quanto non corrisponde ai compiti dell'operazione militare speciale. La Russia - ha spiegato - aderisce fermamente al principio che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e che non dovrebbe essere scatenata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.