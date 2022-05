Gli italiani hanno paura della guerra per le bollette. Alessandra Ghisleri svela il sondaggio

Valentina Bertoli 06 maggio 2022 a

La sondaggista Alessandra Ghisleri conquista l’attenzione dei telespettatori di "Stasera Italia", talk di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, e comunica le reazioni a caldo degli italiani sul rincaro delle bollette e sui prezzi alle stelle: “La paura è forte, i cittadini temono di non riuscire a sostenere i costi delle forniture energetiche”.

Nel corso della puntata di venerdì 6 maggio, dopo 72 giorni di conflitto e di scontri feroci in Ucraina, la conduttrice Barbara Palombelli ha interrogato Ghisleri sulla risposta dell’opinione pubblica riguardo alla prospettiva di un inverno terribile, contrassegnato dalla mancanza del gas e dal razionamento del petrolio. Un dato è chiaro: i disagi saranno gravosi e le famiglie dovranno fare i conti con la necessità di ripensare i piani economici.

“C’è una paura molto forte: il 72 per cento degli italiani ha paura che questo conflitto possa superare i confini dell’Ucraina e arrivare oltre. Di questo 72 per cento, il 30 per cento ha addirittura paura che questa possa diventare una guerra nucleare” ha spiegato la direttrice di Euromedia Reserach. “Tutto ci fa pensare alla seconda guerra mondiale. Uno scenario così terribile ci sembrava pensabile solamente nei libri” ha aggiunto. La sondaggista ha fatto poi luce sull’umore di chi in Italia ci vive: “Gli italiani hanno paura perché da noi la guerra è economica. Non riescono a pagare le bollette, capiscono quando fanno la spesa che i prezzi sono aumentati”.

Un aspetto è allarmante secondo Ghisleri: “La paura, dopo due anni di pandemia, diventa concreta perché sappiamo cosa vuol dire avere delle limitazioni. Gli italiani sono stanchi”.

