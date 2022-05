Guerra Ucraina, i marines russi contro il battaglione Azov: "Come resiste l'acciaieria". In 40 secondi succede di tutto

Corpo a corpo, colpo su colpo: ecco la guerra in Ucraina in meno di un minuto. L’account @Tpyxanews ha pubblicato su Twitter un video di 40 secondi in cui si vede un manipolo di soldati russi cercare di stanare il battaglione Azov asserragliato nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.

L'agguato del cecchino: così il soldato russo finisce in trappola e muore

Nella clip di 40 secondi, si vedono i militari raggiungere un portone dopo un breve tratto scoperto, ed essere colpiti seduta stante. Il profilo commenta che è l’unico video di questo genere perché di solito la propaganda della Federazione russa diffonde solo immagini dove i soldati russi entrano e conquistano gli edifici come degli eroi, qui invece si tocca con mano l’orrore del conflitto. [CLICCA QUI PER IL VIDEO]

It is unique because usually we only see tiktok Russian soldiers with empty windows, but here the real consequences of attempts by Russian Marines to attack Azov and our Marines.

Literally 40 seconds of battle and already -1 rashist. Beautiful.



