Guerra Ucraina, l'agguato del cecchino: così il soldato russo finisce in trappola e muore. Il video

02 maggio 2022 a

In guerra e in amore si sa tutto è permesso. Ma al fronte quando si combatte per la vita contro la morte ancora di più. Dal 24 febbraio scorso gli ucraini hanno dimostrato di avere non solo grande coraggio ma anche ingegno per salvarsi dall'invasione del nemico russo. Quella che doveva essere una guerra lampo dichiarata dal presidente Vladimir Putin è arrivata al giorno numero 68. Un'impresa storica quella del popolo guidato da Voldymir Zelensky che i libri di storia racconteranno. Ma si diceva che in guerra tutto è permesso anche fare il cecchino vestito da cespuglio per mirare e fare centro senza dubbio.

A sniper from the foreign legion sends his regards to the occupier. pic.twitter.com/ktF0MmJioI — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 2, 2022

Così quello che apparentemente sembra groviglio di rami ed erbacce altro non è che un soldato, con il volto dipinto di nero, per essere ancor più irriconoscibile. E dopo aver sollevato la testa e mostrato il volto, il soldato alza il dito medio e si fa riprendere dalla telecamera. Dito medio ovviamente rivolto agli invasori russi. Tpyxa, canale social che riporta le ultime informazioni sulla situazione attuale in Ucraina, rilancia il video e su Twitter cinguetta: "Un cecchino della legione straniera manda i suoi saluti agli occupanti".

