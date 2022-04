Scholz si arrende alle pressioni: la Germania invia i carri armati in Ucraina. E gli Usa applaudono

26 aprile 2022 a

La ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, ha annunciato che la Germania consentirà la consegna di cinquanta carri armati per la difesa antiaerea all’Ucraina. Lo ha dichiarato al vertice di Ramstein, in Germania, secondo una nota del ministero. Il cancelliere Olaf Scholz ha subito crescenti pressioni, anche nella coalizione di governo, per l’approvazione e la consegna di armi pesanti come carri armati e altri veicoli corazzati all’Ucraina.

La Germania ha già consegnato altre forniture. Lambrecht ha anche ribadito i piani per gli alleati dell’Europa orientale di inviare materiale dell’era sovietica in Ucraina e ha detto che la Germania sta lavorando con gli Stati Uniti per addestrare le truppe ucraine sui sistemi di artiglieria sul suolo tedesco.

Gli Stati Uniti lodano «l’importante decisione» della Germania di sostenere l’Ucraina con l’invio di sistemi corazzati per la difesa aerea. Lo ha detto il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, commentando, nella conferenza stampa oggi a Ramstein, l’annuncio di Berlino di inviare i carri armati, definito un passo «significativo» per le capacità di difesa ucraine. Il capo del Pentagono ha poi sottolineato che la Germania è «un grande amico ed alleato» degli Usa.

