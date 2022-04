A Chernobyl arriva un altro allarme nucleare: "Situazione anormale e pericolosa"

26 aprile 2022 a

La situazione a Chernobyl è «assolutamente anormale e molto, molto pericolosa». Lo ha detto il direttore generale dell’Agenzia atomica internazionale (Aiea), Rafael Grossi in vista alla centrale nucleare ucraina. Grossi è a capo di una missione di esperti a Chernobyl per «consegnare apparecchiature, condurre valutazioni radiologiche e ripristinare i sistemi di monitoraggio di salvaguardia».

«Nell'anniversario dell'incidente di Chernobyl del 1986, ribadiamo la nostra massima preoccupazione per i rischi per la sicurezza nucleare provocati dalle recenti azioni della Russia nell'area dell'impianto» hanno affermato l'Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell e la commissaria per l'Energia, Kadri Simon, in una dichiarazione congiunta in cui si torna a condannare la Russia per aver attaccato ed occupato illegalmente installazioni nucleari ucraine.

«L'occupazione illegale e l'interruzione delle normali operazioni, come il blocco della rotazione del persone, ha minato la sicurezza delle operazioni negli impianti nucleari in Ucraina, aumentando in modo significativo il rischio di incidenti e mettendo a rischio la sicurezza nucleare nel nostro continente», prosegue la dichiarazione.

