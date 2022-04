Tagadà, “la Russia non è isolata”. Peter Gomez contro la farsa occidentale: metà mondo non la condanna

25 aprile 2022 a

Peter Gomez condanna le ipocrisie dell’Occidente sulla guerra tra Russia ed Ucraina. Il direttore del sito de Il Fatto Quotidiano è ospite della puntata del 25 aprile di Tagadà, talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, e cerca di aprire gli occhi a tutti sui veri equilibri del conflitto: “Noi parliamo tanto delle beghe nostre, ma guardiamo ad esempio a ciò che sta succedendo in India. Ci sono solo 37 paesi del mondo che hanno messo realmente sotto sanzioni la Russia. India, Cina e tutti i paesi emergenti spesso si sono astenuti all’Onu e non hanno preso posizione nei confronti dell’invasione russa. Noi ci raccontiamo una balla quando diciamo che tutto il mondo è contro la Russia e che Vladimir Putin è isolato. La metà della popolazione mondiale abita in stati che non hanno isolato la Russia, dobbiamo forse chiederci perché. È la domanda a cui dobbiamo rispondere per il futuro, perché sennò non usciamo da questa ipocrisia etica che stiamo vedendo. Io - sottolinea Gomez - sono favorevolissimo ad assistere gli ucraini, ma chiediamoci perché i curdi siano stati improvvisamente mollati dopo averci aiutato a combattere l’Isis e ora vengono bombardati dalla Turchia, un paese Nato”.

