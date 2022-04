"Usano i loro satelliti per distruggerci dall'interno", la minaccia di Putin a Usa e Unione europea

25 aprile 2022 a

a

a

Torna a parlare il presidente russo Vladimir Putin e lo fa parlando in una riunione allargata del consiglio di amministrazione dell’ufficio del procuratore generale. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea «stanno utilizzando i loro satelliti in Ucraina per cercare di distruggere la Russia dall’interno ma hanno fallito anche in questo perché la società russa ha mostrato tutta la sua maturità e il suo sostegno alle forze armate», ha dichiarato nel suo discorso alla Procura Generale. Putin si è detto «sorpreso» dai «diplomatici americani ed europei che utilizzano i loro satelliti ucraini per ottenere la vittoria sul campo di battaglia». «È una diplomazia bizzarra, i diplomatici dovrebbero chiedere soluzioni diplomatiche», ha detto Putin, affermando che in questo «l’Occidente sta mostrando tutto il suo passato coloniale».

"Non capiamo", il capo dell'Onu vola da Putin e fa infuriare l'Ucraina. Bordata a Guterres

Lo Zar torna ad accusare i nazionalisti ucraini e i mercenari stranieri di «numerose violazioni del diritto internazionale», riporta la Tass. e ha affermato che in Russia è già arrivato «un milione di rifugiati, di cui oltre 100mila bambini». Il presidente russo ha quindi incaricato l’ufficio del procuratore generale di fornire assistenza legale ai rifugiati.

Putin alla messa di Pasqua, "tutto falso": spuntano i video. Terrore di un attentato o di mostrarsi malato

Sul tema delle sanzioni occidentali nei confronti di Mosca, Putin ancora una volta ha negato gli effetti nefasti sul sistema Russia. «L’economia russa» può rimanere «stabile», «senza fallimenti» nonostante le sanzioni imposte dall’Occidente, ha detto nella riunione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.