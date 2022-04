Controcorrente, Maria Giovanna Maglie combatte la propaganda pro-Ucraina: corridoi umanitari bloccati, ecco perché

24 aprile 2022 a

Vladimir Putin ha partecipato alla messa di Pasqua e i corridoi umanitari non si sbloccano. Per commentare la situazione della guerra in Ucraina Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, ospita nell’edizione del 24 aprile la giornalista Maria Giovanna Maglie: “Fausto Biloslavo, con la consueta onestà che lo caratterizza, soprattutto pensando la situazione in cui si trova, ci ha detto che i corridoi umanitari saltano per colpa dei militari russi che dei militari ucraina. Siccome si tratta di civili ucraini questo è un elemento grave, noi non possiamo continuare a limitarci a fare propaganda pro-Ucraina. Dobbiamo dire alcune verità intermedie, semplicemente verità. I civili sono bloccati anche dai militari ucraini o contractors, quel che siano, perché fa comodo che siano lì. Questo è orribile. I russi - sottolinea la Maglie - stanno avanzando lentamente, ma stanno avanzando da tutte le parti”.

Si passa poi alle elezioni in Francia. “Marine Le Pen era un'opzione troppo radicale?” domanda la Gentili alla Maglie: “Sarebbe stata una notizia se fosse riuscita a vincere o ad avvicinarsi visto il sistema e vista la condizione elettorale della Le Pen. Nessuno stupore. Macron non ha avuto un quinquennio complesso, è stato disastroso, puntellato da proteste costanti, continue, violente, di massa. Le cose per Macron sono andate male. Poi c’è il sistema elettorale francese che con il doppio turno fa queste scelte, a torto o ragione ma le fa. Poi c’è il fatto che la fascista, passatemi il termine, può far comodo in certe situazioni, ma poi quando è al dunque tutti si concentrano e coalizzano contro. Per le forze di centrodestra può essere una buona lezione per capire che lo splendido isolamento, anche di altissimo livello con una quantità enorme di voti sulla quale può contare la Le Pen, non è sufficiente, per - chiosa la giornalista ospite in collegamento - una sorta di tabù nazionale ed internazionale”.

