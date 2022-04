Che Tempo Che Fa, Massimo Giannini e lo schiaffo alla Germania: “Ambiguità sulla Russia. Guerra lunga mesi”

25 aprile 2022 a

a

a

Massimo Giannini analizza gli scenari della politica estera nel corso della puntata del 24 aprile di Che Tempo Che Fa, programma tv del weekend di Rai3 condotto da Fabio Fazio. Il direttore de La Stampa parla prima della guerra in Ucraina, passando poi alla vittoria di Emmanuel Macron su Marine Le Pen nelle elezioni in Francia: “La posizione della Germania è stata ambigua dal primo momento. Sappiamo benissimo che la Germania è il primo paese fruitore di tutto il flusso energetico che arriva dalla Russia. Ormai si sta, in modo tragicamente strutturale, prendendo confidenza con una guerra che va avanti. L'idea è ormai che con questa guerra convivremo per alcuni mesi. Questo è devastante.. Se avesse vinto Le Pen e non Macron, tutti i risultati, pochi, tanti, ma comunque importante di questi anni sarebbero stati spazzati via, in un momento in cui c'è la guerra e - ha concluso il giornalista - si riaffacciano i totalitarismi del ‘900”.

“Scenario tragico”. Giannini ha perso le speranze sull'Ucraina: “Soltanto Papa Francesco vuole la pace”

