Renato Brunetta festeggia per Emmanuel Macron: "La Francia migliore salva l'Europa migliore. Una lezione anche per l'Italia"

24 aprile 2022 a

a

a

La vittoria di Emmanuel Macron su Marine Le Pen nelle elezioni presidenziali in Francia fa felice Renato Brunetta. Il ministro della Pa ed esponente di Forza Italia si è congratulato con l’inquilino dell’Eliseo per la sua riconferma, già chiara dopo i primi exit poll: “Con la nuova vittoria di Emmanuel Macron la Francia migliore salva l'Europa migliore e sceglie con fermezza i valori dell'integrazione, della solidarietà e della cooperazione contro l'alternativa sovranista. È un risultato politico fondamentale per tutti gli Stati europei, che avrà un enorme impatto in Italia: nessuno, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, potrà più prescindere da una scelta di campo netta, priva di ambiguità e di distinguo, a favore dell'europeismo. Il futuro è tracciato, fine delle miopie e degli egoismi. Si va verso l'Europa della Next Generation EU. Ci sarà - conclude Brunetta nel suo messaggio su Instagram - bisogno del contributo di tutti".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.