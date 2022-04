Emmanuel Macron vince le elezioni in Francia: non c'è scampo per Marine Le Pen al primo exit poll

24 aprile 2022 a

Emmanuel Macron resta all’Eliseo e resta il presidente della Francia. Il presidente, secondo i primi exit poll, ha ottenuto tra il 58,2 e il 58,2% dei voti. Marine le Pen ha ottenuto il 41,8%. La forbice dei primi exit poll delle elezioni in Francia si colloca tra il 57,6 e il 58,2% per il presidente uscente Macron e tra il 41,8 e il 42,2% per Marine Le Pen. Il tasso di astensione è il più alto dal 1969, tra il 27,8 e il 29,8%. Al Campo di Marte, il primo exit poll che dà Macron vincitore, è stato accolto dai fan del presidente-candidato con una esplosione di gioia. «On a gagnè, on a gagnè!», scandiscono i sostenitori sventolando centinaia di bandiere francesi e europee.

Zelensky ora va in guerra anche contro la leader sovranista: “La Le Pen riconosca gli errori”

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha subito mandato un messaggio su Twitter dopo il risultato che segna la rielezione: «Congratulazioni calorose caro Emmanuel Macron. In questo periodo turbolento, abbiamo bisogno di un’Europa solida e di una Francia totalmente impegnata per un’Unione Europea più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia altri 5 anni».

