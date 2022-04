Alle 17 cala l'affluenza per le elezioni in Francia. Il dato che allarma Emmanuel Macron

24 aprile 2022 a

Affluenza al 63,23% alle ore 17 per il ballottaggio in Francia tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen, in calo rispetto al primo turno delle presidenziali, quando, alla stessa ora, aveva votato il 65% degli elettori. Il dato è inferiore anche rispetto a quello del ballottaggio del 2017. Il secondo turno delle presidenziali francesi potrebbe far registrare un tasso di astensione record del 28%, la più alta dal 1969. La previsione è di un sondaggio appena stilato da Elabe per BFMTV e L’Express. Al primo turno l’astensione era stata del 26,31%. Il livello di astensionismo invece del ballottaggio Macron-Le Pen del 2017 era stato del 25,44%.

Vota la Francia ma trema l'Italia: la sfida Macron-Le Pen influirà anche su Roma

I media belgi hanno diffuso i primi risultati disponibili sul ballottaggio francese visto che la stampa d’oltralpe non può diffondere in quanto le elezioni sono ancora in corso. Si tratta da un lato dei voti già scrutinati degli elettori residenti all’estero, che con una limitatissima affluenza alle urne hanno registrato una netta vittoria del presidente uscente Macron. Tutt’altro andamento per i «territori d’oltremare», le ex colonie francesi che ancora fanno parte della Rèpublique. In questi dipartimenti, secondo i primi risultati riferiti dai media belgi francofoni Marine Le Pen sembra avere ottenuto la maggioranza dei voti.

Sul voto francese dubbio astensione. Ma Macron è avanti di quasi dieci punti

La Le Pen ha infatti chiuso in testa il ballottaggio con Macron nel territori francesi di Oltremare. La candidata del Rassemblement national avrebbe ottenuto il 69,60% dei voti in Guadalupa, il 60,87% in Martinica, il 60,70% nella Guyana, il 55,42% a Saint-Martin e Saint-Barthélemy, e il 50,69% a Saint-Pierre-et-Miquelon. Emmanuel Macron invece è in testa nella Polinesia francese con il 51,81% delle preferenze.

#Élections2022 l Le taux de participation à 17h pour le 2nd tour de l' #electionpresidentielle2022 en France métropolitaine est de 63,23 %.

Plus d'informations — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) April 24, 2022

