Ucraina, l'annuncio di Zelensky in conferenza nella metro di Kiev: "pronto a vedere Putin". Come finisce la guerra

"Quando finiranno con noi, cominceranno con voi". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parla in una conferenza stampa nella metropolitana di Kiev e ribadisce di essere "pronto" a incontrare Vladimir Putin per "tentare di mettere fine alla guerra". Non è una guerra solo contro l'Europa ma è contro il mondo con il blocco della filiera e il chiaro intendimento russo di rovesciare l'ordine mondiale. Zelensky ripete che non ha il "diritto di avere paura" e alla domanda del giornalista cinese che chiede come l'Ucraina intenda approcciare ai negoziati di fronte alla fornitura delle armi, il presidente ucraino risponde con grande garbo ma certo che "se la nostra gente verrà uccisa a Mariupol l'Ucraina si ritirerà da qualsiasi negoziato".

"I russi - denuncia il presidente - non considerano l'Ucraina uno stato indipendente, non rispettano la cultura o i valori degli ucraini. Non pensano che abbiamo il diritto all'indipendenza, il che significa che per loro non abbiamo diritto alla vita". Poi l'avvertimento: "Se viene annunciato un referendum in uno qualsiasi dei territori occupati dell'Ucraina ci ritireremo da qualsiasi negoziato" ha dichiarato il presidente.

Nel corso della conferenza Zelensky ha annunciato che domani incontrerà il segretario di stato americano Antony Blinken. Il leader di Kiev ha poi ringraziato Usa e Gran Bretagna per gli armamenti che stanno arrivando in maniera più celere. "Vedo soprattutto questo cambiamento di velocità dagli Stati Uniti", ha raccontato.

