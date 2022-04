L'Aria che Tira, Federico Geremicca accusa gli Usa: “Vogliono una guerra lunga, toni troppo aspri”

21 aprile 2022 a

a

a

Usa ed Europa stanno combattendo una guerra diversa al fianco dell’Ucraina. Secondo Federico Geremicca, editoralista ed ex vice-direttore de La Stampa, sono nette le divergenze ed espone la propria analisi nel corso della puntata del 21 aprile de L’Aria che Tira, talk show mattutino di La7 condotto da Francesco Magnani: “Fino al 24 febbraio si poteva ragionare sulle responsabilità della guerra in Ucraina, dopo tale data non si può ragionare più. Credo che ci possa essere diversità di analisi e di proposte su cosa fare, non sorprende, ma bisogna stare con gli occhi aperti e avere chiaro cosa sta succedendo per quanto è possibile. Bisogna vedere che c'è dichiaratamente chi punta su una guerra lunga, chi sta inasprendo molto i toni dall'altra parte dell’Oceano, ci sono motivi tattici, economici e politici che possono portare gli Usa a puntare su una guerra lunga. È evidente che la trincea europea è diversa da quella statunitense, questo sta cominciando a emergere, ci sono differenze all’interno della stessa trincea europea, che ripeto - chiosa Geremicca - non è identica a quella degli Usa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.