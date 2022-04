Il ministro russo Sergey Lavrov con l'amante e la modella a luci rosse: la foto che fa discutere

21 aprile 2022 a

A un primo sguardo sembra semplicemente una foto di gruppo fuori da un ristorante di Tokyo. Ma tra quelle facce soddisfatte e sorridenti ci sono i volti di Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo di lunga data, Oleg Deripaska, un controverso oligarca vicino al presidente Vladimir Putin, e Gennady Rovner, ex dirigente petrolifero e industriale del petrolio e del gas. In posa con i tre russi c'è Angelo Koo, presidente della China Development Foundation di Taiwan, Paese con cui la Russia non ha rapporti formali.

La fotografia è stata svelata dal portale americano New Lines Magazine, specializzato in politica estera. Dovrebbe risalire al 20 o 21 marzo 2018, sulla base dei documenti di viaggio precedentemente ottenuti dalla Fondazione anticorruzione del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny. Durante quei giorni, Lavrov era in visita ufficiale in Giappone durante la quale ha insinuato che le autorità britanniche stavano trattenendo Sergey e Yulia Skripal contro la loro volontà. Gli ufficiali dell'intelligence militare russa avevano avvelenato gli Skripal con l'agente nervino Novichok due settimane prima.

Ma il particolare che desta più interesse è un altro. Nella foto ci sono delle donne. In piedi, alla destra di Lavrov, c'è Svetlana Polyakova, un tempo attrice, ristoratrice e impiegata presso il Ministero degli Affari Esteri russo, nonché amante di Lavrov. Stretta tra lui e Deripaska, ed evidentemente la compagna di viaggio di quest'ultimo, c'è una donna giovavne di nome Ekaterina Lobanova.

New Lines ha identificato Lobanova come una "modella erotica russa". Non sarebbe la prima modella-prostituta con cui Deripaska ha viaggiato per il mondo, sebbene sia la prima ad essere vista pubblicamente con l'oligarca sanzionato dagli Stati Uniti per essere "direttamente responsabile dell'ulteriore invasione dell'Ucraina non provocata e illegale da parte della Russia".

Lobanova è una prolifica "modella erotica", con le sue foto esplicite che riempiono siti porno come naked.me e peasex.com. In uno scatto particolarmente bollente, viene presentata sdraiata su un divano nero ricamato completamente nuda a parte calze e scarpe. I suoi servizi sono pubblicizzati sotto la categoria "giovane ragazza bionda riccia". Lobanova "mostra lussuria e desideri osceni", si legge nell'annuncio, e si sente "una vera put*** che vuole essere scopa*** con dolcezza"

Sebbene la visita ufficiale di Lavrov in Giappone fosse una questione di dominio pubblico, il fatto che fosse accompagnato da Deripaska non era noto fino ad ora. Le circostanze esatte della riunione del gruppo a Tokyo rimangono poco chiare, ma la fotografia conferma i precedenti rapporti sulle attività extracurriculari di Lavrov e Polyakova, nonché sulla propensione di Deripaska ad andare all'estero con alti funzionari russi in compagnia di giovani donne nell'industria del sesso.

Nel 2017, Navalny ha pubblicato un video che mostra che nell'agosto 2016 Deripaska è salpato per la Norvegia a bordo del suo superyacht, Elden, con una prostituta bielorussa, Anastasia Vashukevich, nota anche come Nastya Rybka. Era presente anche Sergei Prikhodko, vice primo ministro russo, che aveva precedentemente ricoperto vari ruoli governativi a partire dall'amministrazione di Boris Eltsin negli anni '90.

In un video che Vashukevich ha registrato e pubblicato sul suo account Instagram, l'oligarca viene mostrata mentre discute del deterioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Russia principalmente in funzione dell'allora assistente segretario degli Stati Uniti per gli affari europei ed eurasiatici Victoria Nuland, che Deripaska ha detto "odia" la Russia. Navalny ha affermato che l'ospitalità da parte dell'oligarca di Prikhodko sulla sua barca (e anche sul suo jet privato) costituiva una "tangente" - confermata dal sontuoso palazzo di campagna di Prikhodko e dall'appartamento di Mosca - i cui costi entrambi superavano di gran lunga il suo modesto stipendio statale.

Polyakova è stata invece sentimentalmente legata a Lavrov dall'inizio degli anni 2000. La sua identità è stata rivelata nel 2014 quando ha ricevuto un premio religioso dalla Chiesa ortodossa russa alla presenza del ministro degli Esteri di lunga data. Ha viaggiato molto con Lavrov nel corso degli anni, in circa 60 paesi. Oltre al Giappone, i viaggi includono Italia, Portogallo, Francia e Svizzera.

Lavrov, 72 anni, è ancora legalmente sposato con Maria Lavrova, dalla quale ha una figlia, anche se si dice che la sua relazione con Polyakova si avvicini a quella di un secondo matrimonio di diritto comune.

Anche la moglie non ufficiale di Lavrov è ricca, molto più ricca di quanto ci si potrebbe aspettare da una burocrate russa o dal proprietario di attività di ristorazione in gran parte fallite. L'immobile registrato a nome della sua famiglia vale quasi 14 milioni di dollari. Una proprietà di cui ha ottenuto il controllo alla luce della guerra russa in Ucraina si trova a Kensington, Londra, e registrata presso PPK Investments Ltd, una società di proprietà della figlia di Polyakova, Polina Kovaleva. Nel 2016, a soli 21 anni, Kovaleva ha stipulato un contratto di locazione di 999 anni per l'appartamento per 6,2 milioni di dollari, tutti in contanti.

Più o meno nel periodo in cui sua madre è stata fotografata con Lavrov, Deripaska e Lobanova a Tokyo, Kovaleva è stata iscritta a un master presso l'Imperial College di Londra, in Gran Bretagna. Il Financial Times ha osservato che ha lavorato "come stagista e in ruoli junior presso la banca statale russa VTB Capital, il commerciante di materie prime Glencore e la compagnia petrolifera statale saudita Saudi Aramco".

Il 24 marzo 2022, il governo del Regno Unito ha incluso Kovaleva, che ha descritto come la "figliastra" di Lavrov, nell'elenco delle sanzioni, congelando i suoi beni a Londra, vietandole di viaggiare da e verso il Paese.

Kovaleva ha rivelato la sua relazione con Deripaska sui social media. Sul suo Instagram da allora cancellato, viene mostrata sdraiato nella sua villa in Sardegna e, naturalmente, a bordo di uno dei suoi yacht.

