Stretta russa sul Donbass, la battaglia finale è iniziata. Missili su Kharkiv e Mykolaiv, gli ucraini colpiscono al confine

È partita l'offensiva finale nel Donbass. Diverse esplosioni sono state sentite a Mykolaiv, a est di Odessa, mentre tre persone sono state uccise e 15 ferite, tra cui un 14enne, nel bombardamento della città di Kharkiv. Le truppe russe hanno preso la città di Kreminna, nell’Ucraina orientale. «Attualmente, il controllo sulla città è perso, sono in corso combattimenti di strada», ha dichiarato il governatore regionale di Lugansk, Sergiy Gaiday, in una dichiarazione sul suo canale Telegram ufficiale, secondo quanto riportato dal The Guardian. Le autorità locali hanno esortato i residenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk a evacuare. «I russi hanno sparato a persone che cercavano di lasciare Kreminna», ha aggiunto il governatore, sostenendo che quattro persone erano state uccise mentre cercavano di lasciare la città con i propri veicoli. «Case, edifici, un complesso sportivo e altre strutture sono state distrutte a causa dei bombardamenti nella città e nelle vicine città di Rubizne e Lysychansk. A Lysychansk, l’edificio del dipartimento di polizia di pattuglia regionale è stato distrutto, provocando il ricovero in ospedale di sei poliziotti. Esorto caldamente le persone a evacuare...», ha aggiunto Gaiday. Kreminna, con una popolazione prebellica di quasi 20.000 persone, si trova a circa 50 km (31 miglia) a nord-est di Kramatorsk, il centro amministrativo della regione, ed è un obiettivo strategico per l’invasione delle forze russe.

Intanto continua la battaglia a Mariupol. Almeno 1000 civili hanno trovato rifugio e sono nascosti nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal. È quanto rende noto il consiglio comunale di Mariupol. Le forze ucraine hanno invece colpito un villaggio russo al confine. Lo ha denunciato il governatore della provincia di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, sostenendo che una persona è rimasta ferita. Nei giorni scorsi la Russia ha denunciato più volte attacchi russi oltreconfine.

Alla luce della nuova offensiva nel Donbass fatta scattare dalle truppe del Cremlino, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden parteciperà oggi a un incontro virtuale «con gli alleati e i partner» degli Stati Uniti, la cui lista non è stata divulgata, per fare il punto sulla situazione, ha reso noto la Casa Bianca. Il presidente americano discuterà, della necessità di un «continuo sostegno all’Ucraina e degli sforzi per garantire che la Russia renda conto» davanti al consesso internazionale delle sue azioni. Fonti della Casa Bianca hanno inoltre ribadito che al momento non è prevista alcuna visita di Biden in Ucraina.

