Zelensky, il dubbio atroce di Carlo Taormina sulla guerra: "Chiesto un miliardo di euro..." Indiscrezione choc

Dal presidente eroe al sospetto più atroce. Sul leader ucraino Volodymyr Zelensky, che da 54 giorni combatte contro i russi insieme al suo popolo, circola un'indiscrezione choc che ribalterebbe il quadro della guerra scoppiata il 24 febbraio scorso dopo l'invasione di Mosca per ordine del presidente Vladimir Putin.

A lanciare la bomba sui social è stato oggi, lunedì 18 aprile, l'avvocato e giurista Carlo Taormina che, con un tweet sul suo profilo, ha sollevato un dubbio atroce su un'indiscrezione scioccante circa le richieste del premier ucraino all'Europa che, nel frattempo, continua a rifornire di armi al Paese per combattere contro Putin. "Se fosse vero che Zelensky avrebbe chiesto all’Unione europea un miliardo di euro a settimana per fare la guerra - cinguetta Taormina - non condividerei la trasformazione degli ucraini in mercenari dell’Occidente per la guerra contro la Russia. Auspico che non sia vero, dopo averlo giustamente aiutato".

Se fosse vero che Zelensky avrebbe chiesto all’UE un miliardo di euro a settimana per fare la guerra,non condividerei la trasformazione degli ucraini in mercenari dell’Occidente per la guerra contro la Russia.Auspico che non sia vero,dopo averlo giustamente aiutato — Carlo Taormina (@carlo_taormina) April 18, 2022

