Controcorrente, anche dal Pd umiliano l'Anpi sull'Ucraina: “Ambigui e fuori dalla realtà”. Poi la grave accusa

Tutti contro l’Anpi per le numerose prese di posizioni dell’associazione dei partigiani in merito alla guerra in Ucraina. Tante dichiarazioni non sono piaciute ed anche dalla sinistra arrivano pesanti critiche. A parlare dell’Anpi, che non vuole le bandiere della Nato per le celebrazioni del 25 aprile, nel corso della puntata del 16 aprile di Controcorrente, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Partito Democratico: “Noi siamo dalla parte della Resistenza e non vedere che in questo momento in Ucraina c’è un popolo che resiste significa non vedere la realtà. Non stare dalla parte del popolo che resiste significa non portare avanti con orgoglio i valori della Resistenza italiana, come io faccio anche da sindaco. È chiaro che ogni momento storico e ogni guerra non è paragonabile ad un’altra e ci sono delle peculiarità, ma quando c’è un invasore ed un popolo oppresso coloro che credono nei valori della Resistenza non sono ambigui, ma stanno dalla parte del popolo che sta resistendo. È evidente - chiude con stizza Ricci - che dentro l’Anpi ci sono posizioni che spesso e volentieri sono posizioni politiche…”.

L'ANPI non vuole le bandiere della NATO il giorno del 25 aprile



A #Controcorrente interviene @matteoricci pic.twitter.com/h4qWzjVaJX — Controcorrente (@Controcorrentv) April 16, 2022

