Quarto Grado, “vuole tutta l'Europa dell'Est”. Il super-nemico di Putin Bill Browder svela: “Ha un tesoro segreto”

Bill Browder era il più grande investitore straniero in Russia e sostiene che Vladimir Putin abbia un tesoro segreto. Browder, da molti in passato considerato il nemico numero uno del presidente russo, è stato intervistato nel corso di Quarto Grado, programma tv di Rete4 condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: “Oggi non sono io il nemico numero 1 di Putin, in questo momento lo è decisamente Volodymyr Zelensky, il presidente dell’Ucraina, l’eroe che lo sta contrastando con incredibile coraggio. Potrei definirmi il precedente nemico numero 1, ma in questo momento Putin si sta facendo nemici in tutto il mondo”.

“Ero forse - inizia il racconto di Browder - il più grande investitore straniero in Russia, avevo un fondo di investimento chiamato Hermitage Capital Management, avevamo 4,5 miliardi di dollari investiti nel mercato russo, ma un gran numero di compagnie in cui stavo investendo erano state derubate e defraudate dagli oligarchi. Il mio giovane avvocato aveva scoperto questa frode e si era esposto testimoniando e parlandone alla stampa, finendo con l’essere arrestato, torturato in carcere dalla polizia russa per 355 giorni e alla fine ucciso. Da allora la mia missione è stata cercare giustizia per lui e questo ha portato alla legge Magnitsky, che congela gli averi e blocca i visti delle persone che commettono questo genere di crimini in Russia e in tutto il mondo”.

Browder fa la propria analisi personale di Putin: “È uscito di testa quando il Magnitsky Act è stato approvato, poi ha messo una taglia su di me per uccidermi, rapirmi o arrestarmi. Putin non è pazzo, ha una diversa morale rispetto a noi, per lui non esiste l’empatia, lui non prova nulla se la gente muore, non ha rispetto per la legge. La principale ragione per cui è in guerra in questo momento non è l’interesse verso l’Ucraina o la Nato, è in guerra perché ha paura di essere detronizzato dai suoi, vuole combattere una guerra proficua per mantenere il potere in Russia e ci sta riuscendo”. Qualcuno può fare pressione per fermarlo? “Non penso - sentenzia il finanziere - che possa influenzarlo. Putin è un dittatore isolato che prende le sue decisioni, non ascolta nessuno”.

Browder ha scritto poi un libro sugli averi di Putin: “Ho stimato che abbia un patrimonio da 200 miliardi, secondo i miei calcoli è l’uomo più ricco del mondo. Ha ottenuto questi soldi rubando al popolo russo, allo stato e agli uomini d’affari. È un patrimonio che sta in Occidente, è una grande arma per noi. Lui considera il denaro sopra ogni cosa e noi abbiamo la possibilità di indagare e di cercare questi soldi, ma soprattutto chi glieli sta tenendo e bloccarli. Il calcolo della sua ricchezza non è facile da fare, non ha nulla a suo nome, ma bisogna calcolare la fortuna di ogni oligarca russa e moltiplicarla per due, loro ne possiedono il 50% e il rimanente 50% è di Putin, questa è la regola che determina la sua ricchezza. Se Putin vincerà questa guerra - conclude Browder - non si fermerà all'Ucraina, lui vuole conquistare l'Europa dell'Est, la sua Unione Sovietica, vuole diventare il grande colonialista. Dobbiamo fermarlo prima”.

