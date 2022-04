Dagli Usa all'Ucraina: ecco i droni kamikaze Switchblade. Pietro Batacchi a Controcorrente: russi in grande pericolo

16 aprile 2022 a

a

a

Tra le armi che l’Ucraina riceverà dagli Stati Uniti ci sono anche centinaia di Switchblade, il drone kamikaze tascabile che può rivelarsi un’arma decisiva contro la Russia. Per analizzare i rifornimenti al governo di Volodymyr Zelensky nella puntata del 16 aprile di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Pietro Batacchi, Direttore di ‘RID – Rivista Italiana Difesa’: “Questi droni kamikaze sono armi molto molto pericolose per i russi, sono armi molto piccole, sono di fatto dei piccoli droni che circuitano per qualche minuto o anche qualche ora sopra il bersaglio e quando lo trovano si dirigono verso il bersaglio con la propria telecamera e lo fanno esplodere. Sono molto ostici, perché sono difficilmente rilevabili dai radar, sono piccoli e fatti di materiale non riflettenti. Sono un cliente molto ostico per i russi. Immagino - conclude l’analisi dell’esperto - che a Mosca ci sia una certa preoccupazione per quanto la Nato e gli americani stanno facendo in sostegno e a supporto degli ucraini”.

Pietro Batacchi: "Immagino che in questo momento a Mosca ci sia preoccupazione per quanto la NATO sta facendo a sostegno degli ucraini"#Controcorrente pic.twitter.com/QJ5oYZsorf — Controcorrente (@Controcorrentv) April 16, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.