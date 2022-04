Ucraina, "attacco nucleare possibile". Putin ci pensa e Zelensky avvisa l'Occidente, conseguenze catastrofiche

16 aprile 2022 a

a

a

"Tutti i Paesi del mondo dovrebbero essere preparati alla possibilità che il presidente russo, Vladimir Putin, possa usare armi nucleari nella guerra in Ucraina". Sono le dichiarazioni raggelanti del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista esclusiva alla Cnn. "Non solo io, tutto il mondo, tutti i Paesi dovrebbero essere preoccupati perché può non essere un'informazione reale, ma potrebbe essere la verità", ha detto Zelensky.

"Sulla guerra conseguenze imprevedibili". La Russia avverte e si vendica dell'Ue: via 18 diplomatici

Parlando dall'ufficio della presidenza ucraina a Kiev, Zelensky ha detto alla Cnn che Putin potrebbe usare armi nucleari o chimiche perché non dà valore alle vite del popolo dell'Ucraina. "Dovremmo pensare, non aver paura, non aver paura ma essere pronti. Ma questa non è una questione dell'Ucraina, non solo dell'Ucraina ma di tutto il mondo, penso", ha detto ancora il presidente ucraino.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.