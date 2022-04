L'Aria che Tira, “mossa disgustosa di Joe Biden”. Vittorio Feltri senza pietà: stupidaggini, provoca la Russia

15 aprile 2022 a

a

a

Vittorio Feltri fa a pezzi Joe Biden. L’idea di un viaggio del presidente degli Stati Uniti in Ucraina lascia di stucco il direttore di Libero, che ospite della puntata del 15 aprile de L’Aria che Tira, talk show di La7 sotto la conduzione di Myrta Merlino, usa parole pesanti nei confronti del numero uno degli Usa: “La guerra delle parole non porta a delle novità assolute. Io non mi intendo né di armi né di missili, né di corazzati, posso solo dire che Joe Biden, mentre annuncia di voler fare una visita a Kiev, dice una stupidaggine. Kiev non è una città turistica e quindi se lui si reca nella capitale dell’Ucraina lo fa come una provocazione. E non mi sembra il momento di fare provocazioni, tutti dovrebbero essere impegnati per il cessate il fuoco, invece qui si fa l’esatto contrario e il fuoco lo si alimenta. Questo - chiosa Feltri - lo trovo veramente disgustoso".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.