La Cia è molto preoccupata: Vladimir Putin è disperato, può veramente usare la bomba atomica

La minaccia dell’uso della bomba atomica da parte della Russia non viene affatto sottovalutata all’interno della Cia. A parlare della possibilità che da Mosca decidano di utilizzare armi nucleari è direttamente William Burns, direttore dell’agenzia segreta statunitense: “Vladimir Putin potrebbe decidere di sganciare la bomba atomica. Data la disperazione del presidente Putin e della leadership russa, viste le battute d'arresto che hanno affrontato militarmente finora, nessuno di noi può prendere alla leggera la minaccia del potenziale uso di armi nucleari tattiche o a bassa resa”.

Burns, che ha parlato in un discorso ad Atlanta, ha segnalato il rischio per i pessimi risultati dell’invasione in Ucraina, che si trascina ormai da quasi due mesi e potrebbe convincere la Russia ad utilizzare armi nucleari tattiche o a bassa resa per dare una svolta alla guerra: “Tuttavia al momento non ci sono particolari segnali che Mosca stia preparando un attacco di questo tipo. Ovviamente siamo molto preoccupati. E so che il presidente Joe Biden è profondamente preoccupato di evitare una terza guerra mondiale, di evitare la soglia in cui un conflitto nucleare diventa possibile”.

