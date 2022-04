L'Aria che Tira, la rivoluzionaria protesta di Oscar Farinetti che dovrebbe intimorire Vladimir Putin

15 aprile 2022 a

Oscar Farinetti, fondatore Eataly, lancia la sua protesta nei confronti della Russia di Vladimir Putin. L’imprenditore e proprietario della catena di negozi è ospite in collegamento nel corso della puntata del 15 aprile de L’Aria che Tira, talk show di La7 condotto da Myrta Merlino, e fa sapere a tutti le contromosse che ha preso per dire basta al potere russo esercitato grazie alle sue forniture di gas: “Lunedì di Pasquetta, che farà bello ma farà molto freddo, non accenderemo il riscaldamento, come non lo accendiamo ormai da un mese e faremo di tutto per fare a meno del gas russo. Ascoltare un signore che dice ci ricatta e che vuole farci smettere di contrastarlo e vuole occupare tutti i territori che vuole e massacrare le persone perché lui ha il gas… Primo gesto che faccio in risposta a Putin, chiudo il gas”.

