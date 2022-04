Il gatto fa la guerra al generale. Risate e siparietto a L'Aria che Tira: chi spunta all'improvviso

15 aprile 2022 a

Improvvisa irruzione in diretta durante la puntata del 15 aprile de L’Aria che Tira. Mentre il generale Maurizio Fioravanti parla degli scenari della guerra in Ucraina Myrta Merlino si accorge di un’oscura presenza alle spalle di un altro ospite, il filosofo Geminello Preterossi: “È un gatto? Che c’ha Preterossi? Scusi generale me so’ distratta, ho visto una coda nera! Che cos’è un gatto?”. Preterossi sta al gioco ed inquadra la sua coinquilina: “È una gatta! Abbiamo sdrammatizzato un po’ la situazione e alleggerito tutto con un po’ di dolcezza”. “Gran bella coda devo dire!”, interviene ancora la Merlino” “Anche io sono un gattofilo” squilla la voce di Giuliano Cazzola, in collegamento con il talk show di La7.

“Ah vabbè, Lei e Cazzola non siete d'accordo su niente però sui gatti andate d'accordo. Anche Tommaso Cerno è un gattofilo, lo posso testimoniare personalmente. Mi scuso con voi ma a me piacciono i cani. È stato un momento di alleggerimento generale mi scuso, ora andiamo avanti”, chiude il siparietto la padrona di casa, che non si aspettava che lo stesso Fioravanti si prestasse al gioco raccontando le sue “esperienze” animali.

