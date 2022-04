Golpe al Cremlino, la verità della giornalista Nadana Fridrikhson

15 aprile 2022 a

C'è chi parla con sempre maggiore insistenza dell'ipotesi di un golpe militare in Russia. Anche di questo si è parlato ieri sera nel corso della puntata di Quarto Potere andata in onda su Rete 4. In collegamento c'era la giornalista russa Nadana Fridrikhson che ha risposto anche alle domande sul colpo di Stato in Russia.

"La Russia sta facendo un'operazione militare speciale"



Ospite a #Quartogrado Nadana Fridrikhson, giornalista Zvezda tv pic.twitter.com/zsZJAfeRAj — Quarto Grado (@QuartoGrado) April 15, 2022

"C'è un'operazione militare speciale in Ucraina - ha detto la Fridrikhson - La Russia ha specificato qual è l'obiettivo: denazificazione e protezione dei civili in Donbass. Per quanto riguarda il golpe in Russia è davvero difficile dire che cosa teme davvero Vladimir Putin. Parlare di un colpo di Stato in ogni caso non è realistico. Certamente il prezzo dei generi alimentari sta aumentando ma la situazione è assai diversa da quello che si vede nelle proteste di piazza".

