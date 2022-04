Stasera Italia, la profezia di Vittorio Feltri sulla guerra tra Russia e Ucraina

15 aprile 2022 a

a

a

L'affondamento della nave Moskva mette in allarme Vittorio Feltri. Il direttore editoriale di Libero parla delle prospettive del conflitto alla luce degli ultimi sviluppi nel Mar Nero. Secondo Feltri il rischio è quello di far incattivire ulteriormente il Cremlino con conseguenze che potrebbero essere disastrose anche per l'Occidente.

C'è spazio per i negoziati o sarà una guerra lunga?

L'opinione di @vfeltri a #StaseraItalia pic.twitter.com/Li5fMgizJw — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 15, 2022

"Anche l'affondamento della nave russa è stato salutato come un successo dell'Ucraina - ha dichiarato Vittorio Feltri nel corso della trasmissione Stasera Italia andata in onda su Rete 4 - E indubbiamente dal punto di vista militare si tratta proprio di un successo. Però attenzione perché tutto ciò può scatenare ulteriormente la Russia e quindi incattivirla e provocare reazioni che possono essere anche molto pericolose. In sostanza sono convinto che questa guerra alla fine non potrà mai essere vinta dall'Ucraina. Sono convinto che prima o poi la Russia riuscirà a far soccombere l'avversario".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.