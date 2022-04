Preso l'uomo che ha sparato nella metro di New York. Era già stato arrestato 9 volte

13 aprile 2022 a

a

a

Frank R. James, 63 anni, stava camminando per le strade dell’East Village di Manhattan, come se niente fosse. È stato un passante a riconoscerlo a Canal Street e a fotografarlo con il cellulare, dando poi l’allarme a una pattuglia di poliziotti, che ha arrestato James a St. Marks Place, tra North Houston Street e l’Ukrainian Village. Lo riporta la polizia di New York. Ventiquattr’ore prima James aveva lanciato due granate lacrimogene e sparato ai passeggeri di un treno della linea N, a Brooklyn, ferendo dieci persone e provocando il ferimento indiretto di altre tredici.

L'uomo in passato è stato arrestato diverse volte. Lo ha riferito il capo degli investigatori del dipartimento di polizia di New York, James Essig. «Nel corso di questa indagine, abbiamo sviluppato ulteriori informazioni e prove», ha detto. «James ci è noto, la sua storia a New York è di nove arresti precedenti, dal 1992 al 1998. Questi includono il possesso di strumenti da furto con scasso quattro volte, atti sessuali criminali, furto di servizi due volte. È stato poi arrestato tre volte nel New Jersey. Nel 1991, 1992 e 2007, per violazione di domicilio, furto e condotta disordinata», ha spiegato. Tuttavia, James non aveva condanne penali, ecco perché è stato in grado di acquistare regolarmente una pistola, ha detto Essig in risposta alla domanda di un giornalista.

Il 63enne dovrà affrontare un’accusa federale di terrorismo e rischia una condanna fino all'ergastolo. Lo ha riferito il procuratore per il distretto orientale di New York, Breon Peace, che ha aggiunto che non c’è alcuna indicazione che James abbia legami con organizzazioni terroristiche, internazionali o di altro tipo, e il motivo del suo gesto rimane poco chiaro.

Video su questo argomento Chi è il sospettato numero uno dell'attacco a New York: il video del presunto attentatore

"Aveva una maschera anti-gas", la polizia di New York fa partire la caccia all'uomo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.