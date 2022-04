Sparatoria nella metropolitana di New York, feriti a Brooklyn. Il colpevole aveva una maschera anti-gas

12 aprile 2022 a

Almeno 13 persone sono rimaste ferite in una sparatoria nella stazione di Brooklyn della metropolitana di New York, stando a fonti dei vigili del fuoco della città rilanciate dal New York Times. Secondo un funzionario delle forze dell’ordine citato dall’emittente Cnn solo 5 delle 13 persone sarebbero state effettivamente raggiunte da colpi di pistola. I vigili del fuoco hanno riferito che sul luogo dell’incidente sono stati ritrovati alcuni ordigni inesplosi.

Alcuni media americani, fra i quali la stessa Cnn, hanno citato testimoni che hanno riferito di fumo dentro la stazione. Secondo il quotidiano New York Times, i primi sospetti della polizia stanno convergendo su una persona di sesso maschile che indossava una maschera anti-gas ed è stata vista lasciare il luogo della sparatoria. «Chiediamo ai newyorkesi di tenersi alla larga da quest’area per la loro sicurezza». È l’appello che ha lanciato Fabien Levy, il portavoce del sindaco Eric Adams.

