Arrestato dai russi un terrorista islamico. Voleva far esplodere con una bomba la stazione di Stavropol

13 aprile 2022 a

a

a

Agenti dei servizi speciali russi hanno arrestato un sostenitore del gruppo terroristico islamico dell'Is, che stava preparando un attentato nella città di Stavropol, nella parte sud-occidentale della Russia, non lontano dal confine con la Georgia. "Sul territorio del Territorio di Stavropol, le attività di un residente locale, sostenitore dell'organizzazione terroristica internazionale "Stato Islamico", che ha pianificato, su istruzione di emissari stranieri (..), di commettere un atto terroristico su una delle infrastrutture di trasporto, sono state smascherate e soppresse", è uno stralcio del rapporto del Servizio per la Sicurezza della Federazione russa (Fsb) diffuso dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti.

Al detenuto sono stati sequestrati esplosivi e munizioni, che aveva acquisito per fabbricare una bomba fatta in casa. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha detto che avrebbe fatto saltare in aria la stazione ferroviaria. Stando a quanto ha riferito, l'uomo avrebbe recentemente incontrato un "membro ed emiro dell'Is" e si è fidato di lui. "Mi ha costretto a girare un video della stazione ferroviaria. Poi mi ha costretto a fare scorta per un attacco terroristico, per un'esplosione (...) Quando sono arrivato alla stazione, sono stato arrestato dall'Fsb", ha spiegato il detenuto nel video pubblicato dal servizio speciale.

Video su questo argomento Chi è il sospettato numero uno dell'attacco a New York: il video del presunto attentatore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.