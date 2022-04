Si fingevano diplomatici ma erano spie. La Francia espelle sei 007 russi

11 aprile 2022 a

a

a

La Francia ha espulso altre sei sospette spie russe, agenti che operavano "sotto copertura diplomatica" e che sono stati dichiarati "persona non grata". Lo ha fatto sapere il Quai d’Orsay. È stata la direzione generale francese della sicurezza interna a smantellare l’"operazione clandestina" condotta dai servizi segreti russi in Francia, si legge nella nota. In assenza dell’ambasciatore russo, è stato convocato il suo numero due al ministero degli Esteri per essere informato della decisione.

"Via l'audio". Gruber litiga con la giornalista russa: lei urla e la conduttrice la zittisce

Già il 4 aprile la Francia aveva annunciato l’espulsione dal Paese di "numerosi" diplomatici russi, una trentina secondo i media francesi, ritenendo che la loro attività fosse contraria agli "interessi di sicurezza" nazionali. La decisione francese -e le altre simili concordate da Germania, Danimarca, Italia, Svezia, Spagna, Ue e Romania- sono arrivate dopo la diffusione delle immagini del massacro attribuito alle truppe russe nella città ucraina di Bucha, alle porte di Kiev.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.