Spari in un locale a Brooklyn. Quattro morti e tre feriti

Quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste gravemente ferite a Brooklyn, New York, in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di sabato. Lo ha riferito il "New York Post" citando la polizia locale. I fatti sarebbero avvenuti in un locale notturno e due persone sono state fermate dalla polizia per essere interrogate.

Secondo quanto si legge sul tabloid, la sparatoria è avvenuta in un locale notturno chiamato Triple A Aces, che si presenta come «uno spazio da affittare per eventi sociali e privati».