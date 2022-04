Attentato in metropolitana, la polizia di New York non indaga per terrorismo

12 aprile 2022 a

a

a

Sulla sparatoria nella metro di New York «non si indaga come un atto di terrorismo»: lo ha detto il commissario di polizia di New York, Keechant Sewell, in merito a quanto accaduto a Brooklyn, in una stazione della metropolitana. Il governatore dello Stato di New York, la democratica Kathy Hochul, ha esortato i concittadini a restare «prudenti» perchè l’aggressore che ha aperto il fuoco in una stazione della metro a Brooklyn «è ancora in fuga».

Video su questo argomento Spari in metropolitana e feriti, il video dell'attentato a New York

«L’aggressore è pericoloso ed è ancora in fuga». Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa la governatrice di New York Kathy Hochul, che ha invocato «niente più crimini». L’autore della sparatoria è stato identificato come un uomo nero e robusto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.