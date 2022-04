Spari nella metropolitana, feriti a New York

12 aprile 2022 a

Il dipartimento di polizia di New York ha confermato che una sparatoria è avvenuta in una stazione della metropolitana di Brooklyn. Ne dà notizia Fox News, spiegando che una portavoce della polizia ha parlato della stazione della 36esima strada a Sunset Park, ma non ha avuto immediatamente informazioni su quante persone siano rimaste ferite e se un sospetto fosse stato preso in custodia. Sempre secondo Fox News, i vigili del fuoco hanno risposto a una richiesta di intervento in seguito alla presenza di fumo alla stazione della metro. Le unità hanno scoperto che più persone erano state colpite da colpi di arma da fuoco e diversi dispositivi non esplosi si trovavano sul posto.

Secondo quanto riportano le forze dell’ordine della Grande Mela, un uomo, forse con indosso abiti che ricordavano quelli della MTA, è stato visto lanciare un ordigno e poi ha aperto il fuoco su chi attendeva in banchina. Alcuni dei passeggeri feriti sono fuggiti saltando su un treno.

