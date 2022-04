Ucraina, il segretario generale Stoltenberg parla e annuncia più aiuti: "La guerra può durare anni"

07 aprile 2022 a

"Siamo pronti a fare di più. L'autodifesa è un diritto che fa parte della Carta dell'Onu". Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parla in conferenza stampa al termine del Consiglio atlantico a livello dei ministri degli Esteri a Bruxelles. La trasmissione "Tagadà" su La7 - condotta da Alessio Orsingher, giovedì 7 aprile - segue e commenta in diretta le parole del segretario.

"Gli ucraini sono riusciti a infliggere gravi perdite alle forze di invasione - spiega Stoltenberg - ma la Nato non invierà truppe. Non abbiamo alcuna indicazione sul fatto che Putin abbia cambiato il suo obiettivo generale che è quello di controllare l'Ucraina, c'è solo una riconfigurazione delle forze verso Est. Ci aspettiamo una grande offensiva russa nel Donbass. "Quello che vediamo è il raggruppamento e il riposizionamento delle forze russe, che si spostano fuori dall'Ucraina settentrionale, ma allo stesso tempo spostano quelle forze a est e ci aspettiamo una grande battaglia nel Donbass, una grande offensiva russa. Ed è anche per questo che gli alleati hanno sottolineato oggi l'urgenza di fornire maggiore sostegno all'Ucraina".

Poi l'annuncio del rischio più grande: "Questa guerra potrebbe durare per anni" annuncia il segretario Nato che conferma che arriveranno nuovi aiuti ma non fornirà dettagli in merito: "Più aiuti ma no all’escalation. E' necessario intensificare la collaborazione con Paesi come la Georgia, che sono sotto diretta pressione della Russia".

