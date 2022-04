La bomba atomica di Putin e l'obiettivo italiano ad Aviano, l'esperto russo Sokov lancia l'allarme

05 aprile 2022 a

a

a

Il terrore del mondo per la bomba atomica di Vladimir Putin fa discutere gli esperti. Ora arrivano le dichiarazioni di un ex ministro degli Esteri russo, che fanno scattare la paura anche per un possibile obiettivo in Italia.

"Aver colpito - spiega Nikolai Sokov - non tanto gli uomini dei Servizi ma anche gli oligarchi è stato un regalo a Putin. La gente li detesta e anche lo Zar non li gradisce. Ma adesso le sanzioni riporteranno gli oligarchi a investire nel Paese, provocando ancora di più il presidente russo".

Violenze sessuali e stupri degli uomini di Zelensky: l'Onu molla l'Ucraina

La guerra in Ucraina continua da oltre 40 giorni con bombardamenti e morti, ma potrebbe essere solo l'inizio di un conflitto più ampio. "Siamo nella tempesta perfetta - dice ancora Sokov - Putin è sempre più avvolto dalla sindrome di Pietro il Grande e questo può portarlo a schiacciare il bottone della bomba atomica. Soltanto l'idea che Biden pensi ad un cambio di regime può portare a qualsiasi reazione. E tra gli obiettivi atomici ne esiste anche uno in Italia: si tratta della base Usa di Aviano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.