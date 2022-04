Stasera Italia, la profezia di Giampiero Massolo: “Pace lontana”. L'errore madornale degli anti-Putin

06 aprile 2022 a

Si allontana la pace tra Russia ed Ucraina. Ne è convinto Giampiero Massolo, presidente Ispi ed ex numero uno dei servizi segreti del Dis, che partecipa in studio alla puntata del 6 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 che vede Barbara Palombelli alla conduzione: “Bucha rappresenta un game-changer dal punto di vista di una possibile tregua. Le condizioni di una tregua, non di un negoziato serio o quant’altro, e le condizioni per smettere temporaneamente ci sono in maniera sempre più difficile dopo un fatto di questo genere, l’asticella si alza”. La Palombelli all’ambasciatore Massolo fa notare però che per Tony Capuozzo quanto successo a Bucha è stato ingigantito o anche un po’ truccato: “Ingigantito o meno l’effetto netto di questi avvenimenti - sottolinea Massolo - è questo. Sinceramente non mi esprimo sulle speculazioni, l’effetto dal punto di vista dalle analisi è che rende più difficile avanzare verso una tregua”.

La Palombelli zittisce Chicco Testa: “Gli Usa stanno allungando la guerra”. I giochi di potere

È lecito domandarsi se in Italia esiste un partito filo-Putin? Massolo replica così, dando un monito a tutti i protagonisti anti-Putin: “È abbastanza rischioso dividersi oggi facendo il gioco di Vladimir Putin. Putin è seduto sulla riva del fiume e aspetta di vedere quanto resisterà la compattezza tra le due sponde dell’Atlantico e quanto resisterà la compattezza tra i paesi europei. Io credo che il modo peggiore di reagire è quello di dividersi”.

