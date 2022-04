Stasera Italia, Augusto Minzolini denuncia la strana coincidenza tra no-vax e filo-Putin

06 aprile 2022 a

Posizioni sovrapposte tra no-vax e coloro che hanno posizioni filo-Putin. Nella puntata del 6 aprile di Stasera Italia, programma tv condotto da Barbara Palombelli su Rete4, è ospite Augusto Minzolini, direttore de Il Giornale, che espone la sua tesi su chi appoggia il presidente della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina: “Questa cosa è assolutamente vera, non so se c’è una coincidenza o se di fatto sono la stessa cosa, però è chiaro che in tutti e due i casi c’è un elemento di destabilizzazione rispetto all’equilibrio del Paese. È evidente che questa coincidenza faccia riflettere, anche se abbiamo tutti gli strumenti per ribattere”.

Ma Minzolini poi critica chi va a caccia dei filo-Putin: “È uno sport assurdo che si è creato in Italia, è una vera idiozia, soprattutto se è applicato al dibattito, che deve essere libero. Sono stato sempre abbastanza deciso nel condannare l’atteggiamento russo, però parto dal presupposto che uno deve porsi sempre il dubbio e salvaguardare l’unità. Abbiamo gli strumenti per sapere cosa è vero e cosa no, ci sono i mezzi per confutare e contestare certe campagne, basta applicarli con una certa attenzione”.

I No Vax somigliano a coloro che hanno posizioni filo-Putin? Secondo @AugustoMinzolin le due posizioni si sovrappongono#StaseraItalia pic.twitter.com/g0FD52BAjW — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 6, 2022

