Stasera Italia, Barbara Palombelli zittisce Chicco Testa: “Gli Usa stanno allungando la guerra”

06 aprile 2022 a

Chicco Testa, giornalista e imprenditore, è ospite nella puntata del 6 aprile di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli. Il conflitto va a vantaggio degli Stati Uniti? È il quesito a cui è chiamato a rispondere Testa: “È chiaro che in questo momento che gli Usa recuperano quella centralità che avevano un po’ smarrito negli anni passati. Pensiamo all’Afghanistan ad esempio. Tornano ad essere un alleato indispensabile, nonché quello che in qualche modo dà le carte. Adesso, onestamente, che tutto questo sia stato voluto dagli Usa…”. “No voluto no, ma che in questo momento allungare il conflitto porterebbe vantaggi… Stiamo vedendo che tutti i giorni l’Unione Europa sta rimandando le sanzioni, nessuno è d’accordo su nulla, l’effetto di questa guerra sta arrivando.” il duro intervento della Palombelli. “Ma questa è l’Unione Europea, gli americani dal primo giorno hanno chiesto le sanzioni” la controreplica di Testa.

