Guerra in Ucraina, Dmytro Kuleba attacca la Russia di Vladimir Putin

«La Russia è peggio dell’Isis. Urge che la Corte penale internazionale e altre organizzazioni inviino missioni a Bucha e nelle altre città e villaggi liberati della regione di Kiev per lavorare con la polizia ucraina nella raccolta di ogni possibile evidenza dei crimini di guerra russi". Così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un’intervista alla radio Times Uk. Kuleba ha chiesto una missione della Corte penale internazionale a Bucha per raccogliere evidenze sui crimini di guerra da parte dei russi.

«Personalmente sto cercando di prepararmi per le immagini e i video che arriveranno da Mariupol quando sarà liberata. Probabilmente saranno ancora più devastanti» di quelle di Bucha. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in una diretta su Twitter. «La Russia è peggio dell’Isis», ha ribadito Kuleba, chiedendosi «che tipo di valori» hanno i soldati russi che «stuprano e torturano». «Siamo già lavorando per perseguire tutti coloro che sono coinvolti in questi crimini - ha proseguito - Sappiamo il numero delle unità militari di stanza a Bucha e in altri villaggi. Potrebbe volerci del tempo, ma lavoreremo anche insieme ai nostri partner e al Tribunale penale internazionale».

