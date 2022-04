Lo scoop di Paolo Del Debbio con Vladimir Soloviev: in diplomazia fa meglio del ministro Di Maio

Arnaldo Magro 02 aprile 2022 a

Grande e del tutto giustificata la eco mediatica per lo scoop giornalistico di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio. Il giornalista di Rete4 è stato l'unico ad intervistare l’alter ego di Vladimir Putin. L’oligarca Vladimir Soloviev. Ne viene fuori una intervista approfondita, puntale e decisa. L’uomo venuto da Lucca alterna sorrisi a provocazioni. La perfetta sintesi di ciò che dovrebbe esser un conduttore empatico. Capace financo di farsi invitare a sua volta nel programma del giornalista russo per parlare di Putin al pubblico russo. Se non ci fosse una guerra di mezzo, se non fosse tutto molto drammatico, potremmo dire che nelle trattative diplomatiche molto di più fece il Del Debbio che non il Di Maio di governo.

Il giornalista amico di Putin da Del Debbio: "Vi racconto la verità sull'Ucraina. Sono nazisti, ecco perché"

