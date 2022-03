Il giornalista amico di Putin da Del Debbio: "Vi racconto la verità sull'Ucraina. Sono nazisti, ecco perché"

L'intervista esclusiva al megafono dello zar

31 marzo 2022 a

Colpo giornalistico di Paolo Del Debbio che intervista in esclusiva a Dritto e Rovescio Vladimir Soloiev, giornalista più famoso in Russia e vero e proprio megafono della propaganda putiniana.

Del Debbio gli chiede: cos'ha in mente Putin? "E' un'ottima domanda. Le persone in Europa e in Italia non considerano un aspetto. Non è una campagna militare iniziata un mese fa, stiamo terminando una guerra cominciata nel 2014. In questi otto anni russi che vivevano nel Donbass sono stati giustiziati dall'esercito ucraino. L'attacco è stato perpetrato dall'esercito ucraino nel 2014 e hanno continuato a bombardare di frequenza. L'Ucraina è uno stato nazista, che vi piaccia o no"

Del Debbio gli chiede: i russi ne sono davvero convinti? "I russi non solo lo pensano -dice Soloviev - lo credono. L'80% della popolazione condivide questo sentimento. Nel motto dell'Ucraina vengono ripresi pezzi dei motti nazisti. Zelensky è ebreo e tutto questo sembra averlo dimenticato".

In quanto alle intemperanze di un suo ospite nel programma televisivo, Soloviev ridimensiona tutto: "Nessun intenzione di attacchi atomici all'Europa, se un ospite ha parlato di distruggere Varsavia in 30 secondi è stato un paradosso, l'avete interpretato male per una differenza culturale".

