Tagadà, carri armati all'Ucraina una pessima notizia. Andrea Purgatori è stufo: “Gli Usa non vogliono la pace”

Joe Biden e il Pentagono avrebbero dato il via libera per l’invio di tank all’Ucraina. Come va letta questa mossa degli Usa? Siamo vicini ad un’escalation più ampia? A rispondere alle domande di Alessio Orsingher, conduttore di Tagadà nell’edizione del 2 aprile del programma televisivo di La7, è Andrea Purgatori, giornalista di Atlantide: “Dal mio punto di vista dobbiamo valutarla malissimo questa cosa. Bisogna fare sempre le premesse sennò mi dicono che sono putiniano… Putin ha invaso, l’Ucraina si sta difendendo e tutto. Però ho la sensazione che si sta andando sempre di più verso una guerra per procura, ho questa sensazione. Quando cominci ad alzare il livello di foraggiamento di armi che dai all’Ucraina, pensando ai Mig-29 in Polonia e ai carri armati, stai cercando di amplificare lo scontro invece di cercare di lavorare sulla diplomazia e sul negoziato. Amplificare lo scontro ha conseguenze che nessuno di noi riesce ad immaginare al momento. Il punto è che gli Usa fanno un ragionamento rispetto alla tenuta politica di Putin, mandando avanti questa guerra fino a che Putin non è costretto a mollare o addirittura ad andarsene, ma tutto questo ha conseguenze molto preoccupanti. Su Belgorod voglio dire che americani e russi sanno perfettamente di chi erano quei due elicotteri e nessuno lo dice. Noi abbiamo visto solo delle sagome in controluce, non abbiamo gli strumenti per capire di chi erano, che cosa erano e da dove sono venuti, ma con i sistemi satellitari si sa tutto e nessuno dice nulla. Ciò mi preoccupa”.

Dopo un lungo discorso Purgatori passa poi al tema Turchia: “Il paradosso è che in questo momento, mentre pensiamo a Nato, Europa ed Usa, siamo appesi alla Turchia e ad Erdogan, che sta conducendo l’unica vera mediazione. È l’uomo che noi non abbiamo voluto in Europa, ma sta dentro la Nato e forse riuscirà ad ottenere il cessate il fuoco e poi ci presenterà il conto. Capite in quale paradosso ci troviamo?”.

